Handbal. CSM Slatina – performanță remarcabilă. Victorie dramatică pe terenul Rapidului

De către
Bogdan Vladu
-
23

CSM Slatina a reușit o performanță remarcabilă în campionatul național de handbal feminin, învingând în deplasare pe CS Rapid București cu scorul de 26-25, după o revenire spectaculoasă.

Partida disputată în Sala Giulești părea să fie sub controlul gazdelor, care în repriza secundă conduceau la cinci goluri diferență, 23-18. Totuși, determinarea și unitatea echipei oaspete au făcut diferența. Slătinencele au continuat să creadă în șansa lor, iar printr-un joc colectiv solid și o apărare agresivă au întors rezultatul în favoarea lor.

Finalul a fost unul electrizant, cu tensiune pe teren și în tribune, dar echipa pregătită de staff-ul tehnic al CSM Slatina a reușit să păstreze avantajul minim până la fluierul final, obținând o victorie extrem de importantă împotriva uneia dintre cele mai puternice formații din campionat.

CSM Slatina confirmă astfel că poate fi o formație redutabilă și greu de învins, chiar și pe terenurile adversarilor de top.

