Teatru în aer liber pentru tineri. Shakespeare reinterpretat ajunge la Slatina

Tinerii din Slatina au parte, la final de vacanță, de o experiență culturală aparte. Duminică, 31 august 2025, în Parcul „Dobrescu”, între orele 17:00 și 19:00, va fi pus în scenă spectacolul „Operele complete ale lui WLM. ȘXPR”, o comedie satirică după textele lui Shakespeare, semnată de Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer.

Inițiativa aparține Primăriei Slatina, prin administrația condusă de primarul Mario De Mezzo, care sprijină desfășurarea Caravanei Shakespeare, proiect organizat de Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova.

Spectacolul aduce pe scenă trei actori care condensează, cu energie și improvizație, celebrele piese shakespeariene, de la „Romeo și Julieta” și „Othello” la „Iulius Cezar” și „Richard al III-lea”. Montarea este gândită într-o manieră modernă, accesibilă și atractivă, mai ales pentru publicul tânăr.

Evenimentul se adresează în special adolescenților între 11 și 18 ani, oferindu-le șansa de a descoperi universul lui Shakespeare într-o formulă inedită, într-un cadru relaxat, în aer liber.

„Investiția în cultură este o investiție în educație și în viitorul comunității noastre. Prin spectacole dedicate tinerilor, îi apropiem de literatură și de teatru într-o formă care îi inspiră și îi provoacă. Slatina trebuie să fie un oraș viu, în care cultura și arta au locul lor firesc, iar tinerii noștri au acces la evenimente de calitate. Facem Slatina strălucitoare prin cultură, prin educație și prin deschiderea către experiențe care dau valoare comunității noastre”, a declarat primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Prin susținerea acestei inițiative, Primăria Slatina reconfirmă angajamentul de a aduce în comunitate evenimente culturale de calitate și de a transforma orașul într-un spațiu deschis artei, educației și creativității.