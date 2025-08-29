„Despre trecut. Povești și imagini”. Expoziție grafică semnată de Mircea Nechita la Muzeul Județean Olt

De către

„Despre trecut. Povești și imagini”. Expoziție grafică semnată de Mircea Nechita la...

Luni, 1 octombrie 2025, de la ora 15:00, Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt din Slatina va găzdui un eveniment artistic deosebit, vernisajul expoziției „Despre trecut. Povești și imagini”, semnată de reputatul artist grafician Mircea Nechita.

Publicul este invitat să descopere, prin desen și poveste vizuală, universul arhaic al vechii Țări a Lăpușului. Expoziția reunește lucrări grafice de mare finețe, apreciate pentru măiestria tehnică, detaliile bogate și forța narativă ce transpun privitorul într-o lume tradițională plină de simboluri și semnificații.

Mircea Nechita, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, are o carieră impresionantă, cu 38 de expoziții personale și participări în nouă țări, fiind apreciat de critici pentru „liniatura excepțională” și talentul rar de a spune povești prin desen.

Evenimentul de la Slatina promite o experiență culturală autentică și emoționantă, o întâlnire cu tradițiile și rădăcinile noastre prin intermediul artei.

Expoziția va putea fi vizitată la Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt, începând cu 1 octombrie 2025.