Caracal. Primul proiect de reabilitare termică a blocurilor, finalizat cu succes

Primăria Caracal a anunțat finalizarea primei etape a programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor din municipiu. Potrivit edilului Ion Doldurea, lucrările au vizat peste 45 de scări de bloc, oferind acestora o nouă înfățișare și îmbunătățiri semnificative la nivel de confort termic.

„Locuitorii din aproximativ 700 de apartamente vor beneficia, începând din această toamnă, de condiții mai bune de trai, dar și de facturi mai mici la utilități”, a transmis primarul.

Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației locale, care are ca obiectiv reducerea consumului de energie și modernizarea fondului locativ din Caracal. Autoritățile pregătesc deja o nouă etapă de reabilitare, prin care vor fi incluse și alte blocuri din oraș.

„Am finalizat, într-o porție de 98%, proiectul de eficiență energetică pe locuințe rezidențiale. A fost un proiect de 11,5 milioane de euro, cel mai mare proiect până acum pe care l-am avut pe PNRR.

Acest proiect va aduce economii substanțiale în ceea ce privește factura de lumina și de gaz.

Este un proiect frumos, sunt 10 completuri de locuințe și peste 700 de apartamente vor beneficia de eficiență energetică pe aceste clădiri. Vreau să fac o precizare legată de PNRR, „Planul Național de Redresare și Reziliență”. În Caracal am avut 14 proiecte, din care numai unul este în acest moment sub 30%, deci toate celelalte 13 proiecte vor merge mai departe, aici incluzând blocuri N-ZEB, ITL și multe alte clădiri pe care acum le avem peste 30% executate. Deci vor continua indiferent de hotărârile pe care le va lua guvernul în pachetul 2 de austeritate.

Vreau să fac precizarea că cetățenii și din alte cartiere vor beneficia de aceste proiecte. Noi suntem deja pregătiți în zona de centru, pregătim documentațiile și cu siguranță și ei vor beneficia și mulți alți locuitori din Caracal, de asemenea, de reabilitări termice ale blocului”, este declarația primarului municipiului Caracal, Ion Doldurea.

Programul de reabilitare termică aduce beneficii directe atât pentru cetățeni, prin reducerea costurilor la întreținere, cât și pentru comunitate, printr-un impact pozitiv asupra mediului și al aspectului urban.