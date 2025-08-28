Tinerii înotători Milo și Mia Marrero, antrenament special alături de sportivii CSM Slatina

Joi, 28 august 2025, secția de înot a Clubului Sportiv Municipal Slatina a găzduit un antrenament cu totul special. Doi copii talentați, stabiliți în Statele Unite ale Americii, au ales să se pregătească alături de sportivii slătineni, aducând un plus de energie și entuziasm în bazinul de înot.

Milo Marrero (15 ani) și sora sa, Mia Marrero (11 ani), sunt legitimați la clubul HYB YMCA Huntington New York și s-au remarcat prin pasiunea și determinarea cu care abordează fiecare exercițiu. Cei doi au participat la ședința de pregătire alături de copiii din cadrul CSM Slatina, oferind un exemplu de seriozitate și motivație.

Reprezentanții clubului au declarat că întreaga experiență a fost una deosebită, atmosfera din timpul antrenamentului fiind una plină de veselie, dar și de ambiție sportivă. „Ne bucurăm să fim parte din parcursul lor spre performanță și încredere în propriile forțe”, au transmis antrenorii secției de înot.

Întâlnirea dintre tinerii sportivi din America și copiii legitimați la CSM Slatina subliniază încă o dată importanța schimbului de experiență și a legăturilor sportive internaționale, care inspiră și motivează noile generații de înotători.