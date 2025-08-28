Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere măsuri imediate

Presa centrală prezintă topul primelor 10 județe ce au plătit prețuri astronomice pentru microbuzele electrice.

Din păcate pentru noi OLTenii, în fruntea acestui clasament este Consiliul Județean Olt.

În județul Olt, fiecare microbuz de 16+1 locuri a ajuns să coste 1.313.000 lei, dublu față de Sălaj, unde același mijloc de transport a fost achiziționat cu 590.000 de lei.

Iar dacă ne raportăm la prețul recomandat de 390.000 lei, un microbuz electric a costat de 3,4 ori mai mult.

În județul Olt s-au achiziționat 20 microbuze electrice.

Dacă achiziția se făcea la prețul din județul Sălaj, în Olt ar fi trebuit să punem la dispoziția copiilor 44 de microbuze.

Dacă achiziția se făcea la prețul recomandat, județul Olt ar fi achiziționat 67 de microbuze.

Putem concluziona că la nivelul Consiliului Județean Olt, avem cel mai ineficient departament de achiziții din Romănia.

Solicit public Președintelui Consiliului Județean Olt, dl. Marius Oprescu, să dispună un audit intern, iar toți funcționarii publici care au aprobat această achiziție să fie înlocuiți.

Se impune să angajăm profesioniști la conducerea departamentului de achiziții.

Banii publici alocați județului Olt trebuie cheltuiți eficient și transparent. Taxele plătite de români sunt mari, pentru că administrația publică centrală și locală cheltuiește (risipește) într-un mod iresponsabil banul public.

„Un popor unit nu poate fi învins!”