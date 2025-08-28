Consiliul Județean Olt a aprobat 15 proiecte pentru dezvoltare. Drumuri modernizate, investiții în sănătate și sprijin social

Consiliul Județean Olt a aprobat joi, 28 august 2025, un pachet de 15 proiecte menite să sprijine infrastructura, sistemul de sănătate și asistența socială din județ.

Unul dintre cele mai importante proiecte adoptate vizează modernizarea drumului județean DJ 643 Bobu–Voineasa–Balș, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”. Investiția, estimată la peste 69 de milioane de lei, a intrat în etapa finală, licitația fiind deja adjudecată. Indicatorii tehnico-economici au fost actualizați după scăderea prețului. „Probabil în perioada următoare, pe două dintre cele trei drumuri pe care le avem pe Anghel Saligny, vom da ordinul de începere a lucrărilor. Acestea vor fi finanțate inițial din bugetul județului, cu recuperarea sumelor anul viitor, când programul va continua cu alocările de la Guvern”, a declarat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.

Pe agenda ședinței s-a aflat și un proiect pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, unde va fi realizat un sistem modern de iluminat perimetral și de incintă. În următoarele patru luni vor fi montați 36 de stâlpi de iluminat cu tehnologie LED, investiție care va aduce mai multă siguranță, eficiență energetică și confort pentru pacienți și personal.

Consilierii județeni au aprobat și fonduri în valoare de 326.000 de lei pentru darurile de Crăciun. Beneficiarii vor fi copiii din centrele de plasament, persoanele vârstnice și cele cu handicap aflate în grija DGASPC Olt, precum și colindătorii din unitățile de învățământ. „Este modul prin care încercăm să împărțim căldura sărbătorii cu toți cei aflați în grija comunității”, au transmis reprezentanții CJ Olt.

Tot în ședința de joi, a fost aprobată utilizarea a 805.000 lei din excedentul bugetar pentru susținerea investițiilor aflate în derulare, măsură care va asigura continuitatea proiectelor și stabilitatea financiară a instituției.

Prin cele 15 proiecte votate, Consiliul Județean Olt își reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor sociale și investiții cu impact direct asupra comunității.