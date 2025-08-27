Primăria Slatina declanșează campania de curățare a domeniului public de mașinile abandonate

Primăria municipiului Slatina, prin Poliția Locală, a demarat o amplă acțiune de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public. Potrivit autorităților, aceste mașini lăsate de mult timp pe străzi nu doar că ocupă inutil locurile de parcare, dar afectează și imaginea orașului.

Proprietarii vehiculelor găsite în această situație vor fi somați să le ridice în termenul prevăzut de lege. În caz contrar, aceștia riscă sancțiuni, iar autoturismele vor fi ridicate și transportate în spații special amenajate.

Primarul municipiului, Mario De Mezzo, subliniază că acțiunea face parte dintr-o viziune mai amplă pentru modernizarea și înfrumusețarea orașului:

„Acțiunea pe care o desfășurăm vine în sprijinul viziunii mele: Facem Slatina strălucitoare. Prin aceste măsuri redăm comunității spațiile de care are nevoie și facem orașul mai sigur și mai plăcut pentru toți cetățenii”.

