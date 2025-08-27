Festivalul „Plai de Romanați” transformă Dobrosloveniul într-o scenă a tradițiilor și distracției

Dobrosloveniul își deschide larg porțile pe 29 și 30 august 2025, pentru a găzdui una dintre cele mai vibrante sărbători ale zonei Romanațiului, Festivalul de Tradiții și Folclor „Plai de Romanați”. Evenimentul promite două zile pline de culoare, emoție și energie, într-un spațiu unde obiceiurile străvechi întâlnesc bucuria prezentului.

Festivalul reunește meșteșugari, artiști, dansatori și iubitori de folclor, aducând în fața publicului cântece autentice, dansuri populare și meșteșuguri transmise din generație în generație. Pe lângă muzica și atmosfera autentică a satului românesc, vizitatorii vor fi răsfățați cu bucate tradiționale și vor avea ocazia să descopere frumusețea vie a obiceiurilor păstrate cu sfințenie în Romanați.

Surpriza ediției din acest an este însă una plină de adrenalină, plimbările cu ATV-uri. Copiii vor avea trasee sigure, special amenajate, în timp ce adulții își pot testa curajul pe rute cu mai multă provocare.

Program: 29–30 august 2025, orele 12:00 – 23:00

Festivalul „Plai de Romanați” devine, astfel, o punte între tradiție și modernitate, între liniștea satului și energia aventurii. Organizatorii îi invită pe toți cei dornici de folclor, bucurie și distracție să vină cu inima deschisă și să trăiască experiența unică a Dobrosloveniului.

