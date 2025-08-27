Acasă Actualitate Deputatul liberal Gigel Știrbu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova

Deputatul liberal Gigel Știrbu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova

Pe 27 august, Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment istoric marcat anual din 1991, când statul și-a proclamat desprinderea de Uniunea Sovietică.

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj cu această ocazie, subliniind semnificația evenimentului și angajamentul Partidului Național Liberal față de parcursul european al Chișinăului.

„Această zi simbolizează curajul unui popor de a-și decide singur destinul și aspirația către libertate, democrație și dezvoltare durabilă”, a declarat parlamentarul liberal.

Știrbu a reafirmat susținerea PNL pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova, dar și pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state. „Credem într-un viitor comun în Europa, bazat pe valori democratice, reforme autentice și apropierea tot mai strânsă între cele două maluri ale Prutului”, a subliniat acesta.

Oficialul a transmis și un mesaj de solidaritate pentru cetățenii de peste Prut: „Vom rămâne alături de frații noștri din Republica Moldova în toate eforturile de consolidare a statului de drept, a economiei și a unei societăți prospere și echitabile. La mulți ani, Republica Moldova! Pace, prosperitate și un viitor european pentru toți cetățenii săi!”.

