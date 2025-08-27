Deputatul liberal Gigel Știrbu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova

Pe 27 august, Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment istoric marcat anual din 1991, când statul și-a proclamat desprinderea de Uniunea Sovietică.

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj cu această ocazie, subliniind semnificația evenimentului și angajamentul Partidului Național Liberal față de parcursul european al Chișinăului.

„Această zi simbolizează curajul unui popor de a-și decide singur destinul și aspirația către libertate, democrație și dezvoltare durabilă”, a declarat parlamentarul liberal.

Știrbu a reafirmat susținerea PNL pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova, dar și pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state. „Credem într-un viitor comun în Europa, bazat pe valori democratice, reforme autentice și apropierea tot mai strânsă între cele două maluri ale Prutului”, a subliniat acesta.

Oficialul a transmis și un mesaj de solidaritate pentru cetățenii de peste Prut: „Vom rămâne alături de frații noștri din Republica Moldova în toate eforturile de consolidare a statului de drept, a economiei și a unei societăți prospere și echitabile. La mulți ani, Republica Moldova! Pace, prosperitate și un viitor european pentru toți cetățenii săi!”.