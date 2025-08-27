CSM Slatina pregătește noul sezon la tenis de masă printr-un cantonament intensiv

În perioada 18–23 august 2025, secția de tenis de masă a CSM Slatina a desfășurat un cantonament de pregătire, la care au participat 17 sportivi. Stagiul a fost dedicat consolidării formelor sportive înaintea startului noului sezon competițional.

Sub atenta îndrumare a antrenorilor Liviu Predoaica și Cutudi Gabriela, coordonați de Toma Angelica, jucătorii au trecut prin sesiuni complexe de antrenamente, cu accent pe perfecționarea tehnicii, îmbunătățirea condiției fizice și dezvoltarea spiritului de echipă.

Atmosfera de pregătire a fost una intensă, dar și motivantă, sportivii lucrând atât la partea tehnică și tactică, cât și la coeziunea grupului.

Reprezentanții clubului subliniază că astfel de cantonamente reprezintă o etapă esențială în formarea unor performeri de valoare și transmit un mesaj clar: „CSM Slatina – construim campioni, inspirăm generații”.

