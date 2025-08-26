Un mesaj pentru primarul Negrilă de la Băbiciu: „Dă bă, banii înapoi!”

Mesajul din titlu este o licență împrumutată de la protestatarul Marian Ceaușescu. Cel a cărui prezență, în preajma instanțelor de judecată din București, creează disconfort jupânilor de ieri, inculpaților de astăzi. Pe fondul acestei scurte prezentări se află și o poveste de la Olt, unde axul central al pagubei, una materială, dar și una cu puternice implicații morale, aparține primarului de poveste Florea Negrilă, de la Băbiciu. Primar cunoscut la nivel național, atunci când la o sărbătoare câmpenească de acum câteva luni a aruncat, fără număr, cu bani în artiștii veniți să cânte pe scenă la Băbiciu. Atunci, interpretul Culiță Sterp a săvârșit un gest de onoare locală, luând banii și dându-i înapoi spre publicul prezent, spunând „luați-i că sunt ai voștri”!

Cele ce urmează sunt tot despre bani, niște bani pe care primarul a uitat să îi plătească drept prețul corect pentru un hectar de pământ. Însușit inițial abuziv, dovedit cu acte suspecte într-un lanț de complicități cu un mandatar și un notar, superficial, să nu spunem altceva.

Hectarul celor doi frați Lica

Ca moștenire de la părinți, frații Lica, Ion și Petre, dețineau un hectar de pământ în extravilanul comunei Băbiciu. Pământ bun, zonă unde terenul reprezintă, și astăzi, o avere. În anul 2013, între frații Lica și persoana fizică Florea Negrilă, proaspăt primar la comunei Băbiciu, intervine o promisiune bilaterală de vânzare încheiată la notar. Termen de valabilitate al documentului, o lună.

Cei doi primesc 2000 de lei de fiecare, avans la ceea ce urma să se întâmple. Dar, nu se mai întâmplă nimic conform promisiunii sus amintite. Timpul trece, terenul ajunge pentru următorul ciclu agricol în folosința primarului. An de an, recolte îmbelșugate, practic, avansul plătit la timpul promisiunii, recuperabil după prima recoltă. Cu o natură juridică în aer, fără contract de arendă, profitul ajunge integral la edil. Vârsta înaintată a celor doi proprietari de drept, poate jena de a te duce la primar să-ți ceri ce e al tău, produce roade și beneficii într-o conjunctură unde presiunea funcției a dominat corectitudinea legii și chiar onestitatea. Nimic neschimbat până în 2023.

Nevasta primarului, mandatarul de pe lângă casă, pun umărul la… legalizarea patrimoniului fraților Lica

Pe fir, în rezolvarea situației patrimoniale, intervine doamna Gigi Negrilă, care în aprilie 2023, merge la un notar în Caracal, Ecaterina Tobescu, cu frații Lica, unde, în loc de perfectarea unui contract de vânzare-cumpărare, se emite o procură specială între frații Lica și un mandatar, Rusăneanu Florin, angajat al Primăriei Băbiciu. Deși frații Lica erau de față. Oare cu părțile prezente, notarul pentru ce a ales această procedura? Mergem mai departe. După, lucrurile se mișcă repede, mandatarul e implicat, produce piesele pentru actul de vânzare-cumpărare, ignorând proprietarii, iar finalizarea e cu succes pentru cumpărător, Florea Negrilă, fără beneficiu pentru vânzătorii de drept, la un preț de 10.000 de lei pe hectar, cam de patru ori mai puțin față de prețul zonei la timpul acela. Rămâne de văzut dacă în grila de prețuri de la notariat era compatibilă suma din contract cu ce scrie la lege. Pare că nu!

Prețul din contract, pierdut pe drumul spre proprietar

În contractul pe care nu îl producem în facsimil, deși deținem documentul, mandatarul primește banii urmând să îi predea vânzătorilor de drept. Potrivit unuia dintre frații Lica, banii nu au ajuns nici până astăzi, la sfârșit de august 2025, la cei care au vândut în conjunctura de mai sus acel hectar de teren. Niciun document nu susține virarea sumei către cei în drept. În acest caz, mandatarul e dator cu accesoriile de rigoare către proprietari, iar un avocat stagiar bun, în acest caz, poate să demonteze contractul, în sine. Dar, cu recolta de pe acest hectar, din 2023 până în prezent, paguba e la frații Lica, iar profitul integral, la primarul Florea Negrilă. Un calcul simplu: șase tone pe hectar x 12 ani, este egal cu 72 de tone de grâu, înmulțit cu un preț mediu de 0,80 lei/kg, rezultă… faceți singuri calculele. Deși la Băbiciu, numai într-un an prost recolta este de șase tone la hectar.

Întrebări pentru instituțiile de drept

Sunt niște instituții ale statului care ar putea să ofere niște răspunsuri, etapizat, pe speța de mai sus. Cine figurează în registrul agricol cu suprafața în cauză, pe baza căror acte. Dacă a solicitat cineva subvenția APIA pe această perioadă, de ce nu a existat un contract de arendă despre care să fi știut și frații Lica. Întrebări pertinente, fără retorică. Fără a include și componenta morală prin care funcția cumpărătorului a generat starea de fapt. Nu spunem că tocmai funcția a permis seria de… nereguli ce definesc un transfer de proprietate de la doi bătrâni către un latifundiar care are astăzi o funcție publică, care ar trebui să genereze respect și empatie.

Nota autorului: Lucrurile sunt greu de întors, dar măcar în al 14-lea cea, mandatarul poate să ajungă la cei doi proprietari cu care nu a interacționat în afacerea de mai sus și să le ducă cei 10.000 de lei. Un gest minim…