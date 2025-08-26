Patru viitori pompieri își încep stagiul de practică la ISU Olt

Patru elevi ai Școlii de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești au făcut luni, 25 august 2025, un pas important în pregătirea lor pentru cariera de salvatori. Mădălina, Marius, Gabriel și Andrei au început stagiul de practică în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

Pe parcursul acestei perioade, cei patru tineri vor fi îndrumați de pompieri cu experiență, care le vor fi tutori și îi vor sprijini în procesul de formare profesională. Practica reprezintă o etapă esențială în pregătirea viitorilor subofițeri, oferindu-le ocazia să se familiarizeze cu misiunile reale și să aplice în teren cunoștințele acumulate la cursuri.

Reprezentanții ISU Olt au transmis că vor asigura tot sprijinul necesar pentru ca elevii să beneficieze de experiența colegilor din unitate și să învețe cât mai mult din activitatea zilnică a salvatorilor.

„Le dorim mult succes în această etapă și îi așteptăm, după finalizarea studiilor, să se alăture echipei salvatorilor olteni”, au precizat pompierii olteni.