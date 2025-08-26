Garda de Mediu Olt sancționează nereguli în exploatările de agregate minerale

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Olt a desfășurat, în lunile iulie și august, o amplă acțiune de verificare a activităților de exploatare a agregatelor minerale din județ.

În total, comisarii de mediu au efectuat 19 controale, în urma cărora au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, însumând 205.000 de lei. Potrivit instituției, amenzile au vizat lipsa actelor de reglementare, nerespectarea obligațiilor impuse prin acestea, dar și deficiențe în gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile de exploatare.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Olt au transmis că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a preveni și combate practicile care afectează mediul și de a asigura respectarea legislației în domeniu.