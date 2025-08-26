CSM Slatina pornește la drum cu încredere și unitate în noul sezon al Ligii Florilor

CSM Slatina Handbal a susținut marți, 26 august 2025, o conferință de presă la Liceul cu Program Sportiv, unde antrenorii Andrei Popescu și Raul Fotonea, alături de căpitanul Nicoleta Dincă, au vorbit despre pregătirea echipei, obiectivele noului sezon și debutul dificil contra Rapidului București. Optimismul, unitatea și revenirea acasă a unei jucătoare emblematice sunt punctele de sprijin ale formației oltene.

Antrenorul principal Andrei Popescu a subliniat că echipa a trecut cu bine peste pregătiri, disputând opt meciuri amicale și câștigând ultimele două turnee. Totuși, tehnicianul a atras atenția că adevăratul test începe abia acum: „Ne așteaptă un început de campionat extrem de greu, cu adversari de top precum Rapid, CSM București și Bistrița, dar și cu deplasări complicate la Craiova și Brașov. Obiectivul nostru rămâne clasarea în primele zece, dar sperăm să facem pași importanți înainte și să evităm emoțiile retrogradării”.

La rândul său, antrenorul secund Raul Fotonea a lăudat atitudinea și dăruirea jucătoarelor în perioada de pregătire, desfășurată atât în Ungaria, cât și la Slatina: „Le dau un mare 10 fetelor pentru seriozitate și etica muncii. Am întâlnit adversari puternici, inclusiv echipe cu pretenții europene, iar rezultatele au fost bune. Totuși, greul abia acum începe, în patru zile jucăm cu Rapid și CSM București, două meciuri de foc”.

Conferința a fost marcată și de emoția revenirii acasă a Nicoletei Dincă, căpitan și produs al handbalului slătinean, după două decenii petrecute în alte orașe: „Mă bucur să fiu din nou acasă și sper să aducem bucurie publicului slătinean. Avem un vibe pozitiv și unitatea echipei va fi cheia succesului. Chiar dacă debutăm cu adversari puternici, acestea sunt cele mai frumoase meciuri și trebuie să demonstrăm că munca noastră nu a fost întâmplătoare”.

Un alt aspect subliniat de conducerea tehnică este identitatea locală a formației. CSM Slatina are cele mai multe jucătoare de origine locală din întreaga Liga Florilor, un fapt care conferă un plus de apartenență și mândrie comunității.

Debutul de sezon se anunță complicat pentru echipa olteană, însă moralul ridicat, coeziunea grupului și aportul jucătoarelor formate chiar la Slatina dau speranțe că formația poate depăși obiectivul propus și poate oferi surprize plăcute în noua ediție de campionat.