AJOFM Olt lansează în septembrie trei cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt va demara, în luna septembrie, trei programe de formare profesională destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În total, 42 de persoane vor beneficia de instruire gratuită în meserii cu cerere pe piața muncii.

Cursurile vor fi organizate pentru următoarele calificări, fiecare având câte 14 locuri disponibile: frizer, asistent personal profesionist, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Programele sunt gratuite pentru șomerii indemnizați și neindemnizați înregistrați în baza de date a AJOFM Olt. Persoanele care au deja un venit, dar doresc să urmeze aceste cursuri, pot participa contra cost. Reprezentanții instituției subliniază că inițiativa face parte din măsurile de sprijin pentru integrarea pe piața muncii și pentru creșterea șanselor de angajare a persoanelor fără ocupație.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la sediul AJOFM Olt din Slatina, strada Crișan nr. 31 bis, sau la numărul de telefon 0249/438595, tasta 7.