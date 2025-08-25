Weekend cu acțiuni ale polițiștilor olteni. Sute de amenzi, permise reținute și dosare penale

Polițiștii olteni au fost prezenți în weekend-ul trecut pe drumurile publice și în comunități, desfășurând acțiuni menite să sporească siguranța cetățenilor și să prevină principalele cauze ale accidentelor rutiere. Intervențiile au vizat combaterea violenței, verificarea respectării regulilor de circulație, precum și depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau cu viteză excesivă.

În doar câteva zile, polițiștii olteni au intervenit la 125 de solicitări, dintre care 95 au fost semnalate prin numărul unic de urgență 112.

Au fost aplicate 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 84.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 28 de permise de conducere, 19 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, 4 pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor și 5 pentru alte abateri rutiere. Pe lângă acestea, polițiștii au retras 12 certificate de înmatriculare și au constatat 6 infracțiuni la regimul rutier.

Printre cazurile grave depistate se numără:

– 23 august, Oboga, un bărbat de 37 de ani a fost prins conducând un autoturism neînmatriculat. Acesta s-a ales cu dosar penal.

– 24 august, Studina, un șofer de 38 de ani, din comuna Oporelu, a fost oprit la volan deși avea permisul suspendat. Polițiștii i-au întocmit dosar penal.

– 24 august, Stoicănești, un bărbat de 58 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

– 25 august, Gostavățu, un șofer de 40 de ani, fără permis, a fost prins la volan având 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz a fost deschis dosar penal.

IPJ Olt transmite că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind prevenirea accidentelor, menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță în trafic.