Radare mobile E-SIGUR, folosite de polițiștii olteni pentru prevenirea accidentelor

Astăzi, 25 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt desfășoară o amplă acțiune de monitorizare a traficului, utilizând sistemul radar E-SIGUR, în zonele cu risc ridicat de accidente.

Dispozitivele moderne, montate pe trepiede mobile, identifică automat șoferii care depășesc limitele legale de viteză sau care comit alte abateri la regimul rutier.

Potrivit reprezentanților IPJ Olt, folosirea sistemului E-SIGUR are ca scop principal prevenirea evenimentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic, fie că vorbim de conducători auto, pietoni sau bicicliști.

„Este un instrument important pentru creșterea siguranței rutiere și protejarea vieților”, transmit polițiștii.

Aceștia fac apel la toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament preventiv, astfel încât drumurile din județ să devină mai sigure pentru toți.