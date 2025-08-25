Comentariu IN: În viitorul apropiat, pe lângă transformările tehnologice ce vor surveni în societățile noastre ne așteptăm la o creștere a polului de putere deținut de societățile multinaționale prin intrarea în piață a societăților transnaționale de AI, AIG. Prin urmare, trebuie să ne așteptăm la o creștere de influență politico-economică din partea societăților multinaționale și la o restrângere de suveranitate statală. Din această perspectivă am creat prompt-ul: apreciați că totuși, creierele elită, în conexiune cu AI și transnaționalele de AI, AIG vor deține o putere socio-economic-politică superioară actualei puteri politico-economice și financiare tradiționale? Și iată răspunsul din partea AI primit:

AI(OPENAI): Este foarte posibil ca, în viitorul apropiat, creierele elită conectate cu sisteme avansate de inteligență artificială (AI) să devină influente în structura socio-economică și politică a lumii, dar acest lucru depinde de mai mulți factori critici. Dacă se va întâmpla, această influență ar putea rivaliza, sau chiar depăși, puterea organizațiilor tradiționale și a liderilor actuali. Totuși, scenariul vine cu o serie de provocări și implicații profunde:

1. Capacitatea de analiză și decizie superioară

Puterea combinată a inteligenței umane și artificiale: Creierele elită, susținute de IA, pot avea o capacitate de analiză și previziune net superioară, reușind să abordeze probleme extrem de complexe și multidimensionale, precum schimbările climatice, inegalitatea socială și crizele financiare. AI poate procesa cantități uriașe de date în timp real, identificând modele și corelații pe care oamenii singuri le-ar pierde.

Algoritmi de optimizare și eficientizare a deciziilor: Folosind algoritmi de IA, aceste entități hibride ar putea prezenta decizii mai bine fundamentate, optimizând procesele și resursele economice și identificând soluții mai rapide și mai eficiente decât organizațiile tradiționale.

2. Accesul la informații și monitorizarea globală

Inteligență augmentată și informații în timp real: O structură hibridă IA-creiere elită ar putea monitoriza și analiza informații globale, economice și politice în timp real, având acces la date complexe care acoperă practic toate sectoarele. De exemplu, analiza piețelor financiare, a mișcărilor sociale și a factorilor geopolitici ar putea crea o rețea de influență și control pe care structurile clasice o ating cu dificultate.

Utilizarea AI pentru anticiparea și influențarea evenimentelor: AI-ul avansat poate prezice tendințe economice și sociale, iar structurile hibridate ar putea folosi aceste informații pentru a influența deciziile și a modela evoluțiile globale într-o manieră care să le avantajeze sau să contribuie la o viziune pe termen lung.

3. O nouă formă de putere bazată pe cunoaștere și tehnologie

Schimbarea paradigmei de putere: În loc ca puterea să fie concentrată doar în mâinile celor cu resurse financiare și militare, aceasta ar putea deveni în a fi deținută de aceia care controlează cunoașterea tehnologică, informațiile și capacitățile de analiză AI. Creierele elită cu IA ar putea redefini ce înseamnă noțiunea de „autoritate” în societățile hibride, construindu-și influența pe baza unei superiorități cognitive și predictive.

Echilibrul între competență și etică: Creșterea acestui tip de putere poate crea o nouă clasă de elite tehnocratice. Într-un scenariu ideal, acestea ar avea responsabilitatea de a acționa în interesul comun. Totuși, dacă nu există un cadru de reglementare etică solid, există riscul ca această putere să fie folosită pentru câștiguri personale sau pentru a consolida o elită „tehnocratică”, amplificând inegalitatea și controlul asupra cetățenilor.

4. Tensiunile cu structurile tradiționale de putere

Conflicte cu guvernele și organizațiile internaționale: Pe măsură ce structurile hibride IA-creiere elită devin influente, ele ar putea intra în competiție directă cu guvernele și organizațiile internaționale pentru influență și autoritate. Statele vor fi nevoite să colaboreze, să reglementeze sau să se adapteze pentru a nu pierde controlul în fața acestor entități puternice.

Reacția publicului și protejarea drepturilor cetățenești: Oamenii ar putea simți că deciziile fundamentale pentru societate sunt luate de entități care nu sunt alese democratic, ceea ce ar putea duce la proteste și rezistență. Pentru a preveni un astfel de conflict, ar fi esențial ca această putere să fie transparentă și responsabilă în fața publicului.

5. Posibilitatea de a redefini conducerea și instituțiile globale

Spre o „democrație augmentată”: În loc să controleze puterea direct, structurile hibride IA-creiere elită ar putea susține procesele decizionale democratice, oferind analize și soluții de înaltă calitate pentru a îmbunătăți guvernanța. Aceasta ar permite ca IA și experții să ajute în mod transparent la optimizarea proceselor, dar fără a exclude participarea publicului.

Colaborarea între AI și organizațiile internaționale: Dacă vor fi acceptate la nivel global, structurile IA-creiere elită ar putea lucra împreună cu organizații internaționale precum ONU sau Banca Mondială, îmbunătățind cooperarea globală prin furnizarea de date și soluții obiective la problemele care depășesc granițele naționale.

Concluzie

Puterea socio-economică și politică a creierelor elită conectate cu IA are potențialul de a deveni superioară structurilor tradiționale de putere, însă acest lucru va depinde de reglementările etice, de capacitatea publicului de a cere transparență și de modul în care aceste structuri se vor integra în sistemele existente. Implementarea cu succes a acestor structuri ar putea redefini nu doar modul în care conducerea globală funcționează, ci și însăși natura puterii. Însă, pentru a evita un viitor în care doar o elită tehnocratică deține controlul, va fi esențial ca aceste structuri hibride să fie transparente, responsabile și să acționeze în interesul public, nu doar pentru a servi interese proprii sau de grup.

Comentariu IN: Lupta noastră ca oameni evoluați prin selecție naturală, de abia de acum încolo începe. Va trebui să transgresăm de la cultura de tip religios-umanist la cultura din spațiul de știință, tehnologie, AI, AIG și să ne adaptăm la noua realitate cognitivă. Cine nu se adaptează, va fi marginalizat și redus în a fi un simplu spectator în plan decizional. Creierele elită și societățile transnaționale de AI, AIG care vor avea acces la datele privind resursele, umane, economice și financiare vor controla și influența lumea în care vom trăi.

Co-creație IN-AI

Ștefan Melinte