Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. Proiecții 3D și intrare gratuită

Începând de astăzi, 25 august 2025, slătinenii sunt invitați să redescopere magia filmului pe marele ecran la Cinema „Eugen Ionescu”, unde vor rula unele dintre cele mai îndrăgite producții de animație și filme de actualitate, atât în format 3D, cât și clasic.

Organizatorii anunță că accesul publicului va fi gratuit, iar programul zilnic va acoperi intervalul 15:00-21:00, oferind filme pentru toate gusturile și vârstele.

Programul proiecțiilor din 25 august:

16:30 – „Cars 3 / Mașini 3” (dublat, 3D)

17:00 – „Frozen 2 / Regatul de Gheață II” (dublat, 3D)

18:30 – „Cum să îți dresezi dragonul” (dublat, 3D)

19:00 – „Lilo & Stitch 2025” (subtitrat)

20:30 – „Demonul copilăriei” (horror, 3D)

21:00 – „Bring Her Back” (horror)

Publicul este așteptat „cu mic, cu mare” să se bucure de producții celebre și să trăiască emoția filmelor în cele mai bune condiții de vizionare. Pentru rezervări, spectatorii pot apela numărul 0784 010 929.