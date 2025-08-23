Comentariu IN: La orizont, între cele două realități cognitive „IN”(inerțială) și „IN-AI, AIG”(ca noua cultură tehnologică și noua realitate cognitivă extinsă) se prefigurează un conflict. Din perspective AI(OPENAI), iată cam care vor fi fazele acestui conflict:

1. Fazele conflictului

1.1., Faza: Respingerea tehnologiei invazive

Apariția unui val de critici și refuzuri inițiale față de implanturi și AI, mai ales din partea grupurilor preocupate de etică și libertate personală.

1.2., Faza: Confruntare reglementativă

Guvernele ar introduce legi care limitează dezvoltarea și utilizarea AI, ceea ce ar putea declanșa conflicte cu firmele transnaționale de AI.

1.3., Faza: Polarizare globală

Societățile s-ar putea diviza între cei care adoptă tehnologiile AI și cei care le refuză, ceea ce ar conduce la tensiuni sociale și economice semnificative.

1.4., Faza: Reconciliere sau escaladare

Conflictul s-ar putea rezolva printr-un compromis (cum ar fi reglementări echilibrate și tehnologii transparente) sau s-ar putea intensifica, ducând la tensiuni geopolitice și posibile crize globale.

2. Implicații pe termen lung

Redefinirea umanității: Conflictul ar putea duce la o nouă înțelegere a ceea ce înseamnă să fii „uman,” punând întrebări despre limitele naturale ale omului și rolul tehnologiei în viața noastră.

Fragmentare civilizațională: Lumea ar putea deveni tot mai polarizată între cei care acceptă integrarea profundă cu tehnologia și cei care o resping.

Consolidarea sau destrămarea AI: În funcție de rezultatul conflictului, AI ar putea fie să devină un instrument universal al umanității, fie să fie restricționată pentru a proteja autonomia umană.

3. Concluzie: „Războiul Cognitiv” sau „Lupta pentru Autonomie” ar reprezenta o confruntare fundamentală între valorile tradiționale ale omului darwinian și aspirațiile tehnologice ale elitelor AI. Deznodământul acestui conflict va depinde de abilitatea ambelor părți de a găsi un echilibru între progresul tehnologic și păstrarea libertăților fundamentale, transformând această luptă într-un moment decisiv pentru viitorul umanității.

Comentariu IN: Apreciez că acest posibil conflict se va atenua în timp. Și motivul acestei atenuări de stare conflictuală este constituit de faptul că omul darwinian, societățile și instituțiile democratice ale acestor societăți vor ceda în fața progresului tehnologic. Cum și în ce fel se va manifesta această cedare? Eu opinez că această cedare va surveni prin crearea unui nou cadru legislativ, referitor la dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor AI și în viitorul apropiat AIG și de asemenea, prin crearea unor noi reglementări etice și a unor garanții internaționale privind punerea pe piață a acestor noi tehnologii.

Co-creație IN-AI

Ștefan Melinte