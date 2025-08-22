Acasă Actualitate Strada Agricultorului din Slatina intră în proces de modernizare

Strada Agricultorului din Slatina intră în proces de modernizare

De către
Bogdan Vladu
-
25

Municipiul Slatina continuă programul de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale, printr-un proiect derulat din bugetul local. Unul dintre șantierele active este pe strada Agricultorului, unde lucrările avansează într-un ritm susținut.

Potrivit reprezentanților Primăriei Slatina, pe această arteră se montează pavele de diferite dimensiuni, iar accesul către proprietăți este modernizat pentru a oferi mai mult confort și siguranță locuitorilor.

Transformarea este deja vizibilă, imaginile surprinse pe teren arată contrastul dintre starea veche a străzii și rezultatele obținute după intervenții.

Autoritățile locale transmit că aceste investiții fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a orașului, ce are ca obiectiv creșterea calității vieții cetățenilor și îmbunătățirea infrastructurii, „stradă cu stradă”.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.