Strada Agricultorului din Slatina intră în proces de modernizare

Municipiul Slatina continuă programul de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale, printr-un proiect derulat din bugetul local. Unul dintre șantierele active este pe strada Agricultorului, unde lucrările avansează într-un ritm susținut.

Potrivit reprezentanților Primăriei Slatina, pe această arteră se montează pavele de diferite dimensiuni, iar accesul către proprietăți este modernizat pentru a oferi mai mult confort și siguranță locuitorilor.

Transformarea este deja vizibilă, imaginile surprinse pe teren arată contrastul dintre starea veche a străzii și rezultatele obținute după intervenții.

Autoritățile locale transmit că aceste investiții fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a orașului, ce are ca obiectiv creșterea calității vieții cetățenilor și îmbunătățirea infrastructurii, „stradă cu stradă”.