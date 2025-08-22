Șofer din Brastavățu, reținut după ce a fost prins băut la volan

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Brastavățu, a fost reținut de polițiștii din Corabia după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul s-a petrecut joi seara, 21 august, în jurul orei 21:30.

Potrivit reprezentanților IPJ Olt, polițiștii au oprit autoturismul condus de tânăr în trafic, pe raza localității Brastavățu. În timpul controlului, aceștia au constatat că șoferul emana halenă alcoolică și l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, urmând să se stabilească alcoolemia exactă. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, pe 21 august a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Șoferul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Autoritățile reamintesc că, pe parcursul cercetărilor, persoanele implicate beneficiază de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție.