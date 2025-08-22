Pieton accidentat pe o stradă din Slatina. Bărbat de 57 de ani, transportat la spital

Pieton accidentat pe o stradă din Slatina. Bărbat de 57 de ani,...

Un accident rutier a avut loc vineri, 22 august 2025, în jurul prânzului, pe strada George Poboran din municipiul Slatina.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, un bărbat de 39 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat un pieton de 57 de ani din comuna Șerbănești. În urma impactului, victima a suferit răni și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului rutier.