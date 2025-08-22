CSM Slatina își întărește atacul. Marius Lupu, noul transfer al echipei

De către

CSM Slatina a reușit o mutare importantă pe piața transferurilor, aducându-l în compartimentul ofensiv pe atacantul Marius Lupu, în vârstă de 25 de ani.

Fotbalistul a semnat în această dimineață contractul cu formația pregătită de Claudiu Niculescu și se alătură lotului cu ambiția de a contribui decisiv la parcursul echipei.

Lupu vine cu o experiență notabilă în fotbalul românesc și internațional. A evoluat în Super Ligă pentru Unirea Slobozia, iar în preliminariile Europa League, în tricoul Corvinului Hunedoara, a impresionat prin cele trei goluri înscrise împotriva vicecampioanei Ungariei, Paksi FC.

Prin venirea sa, conducerea clubului speră la un plus de forță în atac și la o eficiență mai mare în fața porții adverse.