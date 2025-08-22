CMJ Olt recrutează candidați pentru școlile postliceale militare – sesiunea a II-a de admitere

Centrul Militar Județean Olt, prin Biroul informare-recrutare, a anunțat deschiderea înscrierilor pentru sesiunea a II-a de admitere în instituțiile de învățământ postliceal militar. Activitatea se desfășoară în perioada 22-25 august 2025 și se adresează atât băieților, cât și fetelor.

Potrivit reprezentanților CMJ Olt, la concurs se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care nu au împlinit vârsta de 30 de ani până la finalul anului 2025.

Calendarul admiterii:

22 – 25 august 2025: înscrierea candidaților;

26 – 28 august 2025: selecția candidaților;

28 – 29 august 2025: examinarea medicală;

1 septembrie 2025: termenul final de întocmire a dosarului;

3 – 5 septembrie 2025: desfășurarea probelor de admitere.

Cei interesați pot obține informații și consiliere de specialitate direct de la Biroul informare-recrutare al CMJ Olt, situat în Slatina, strada Drăgănești nr. 29, sau telefonic la numărul 0349 412 979. Programul de lucru este: luni, miercuri, joi și vineri între orele 08:00-16:00, iar marți între 10:00-18:00.