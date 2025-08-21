Primăria Caracal introduce „robotul de taxe”. Plăți rapide, fără cozi, direct la parterul instituției

Caracalenii nu mai trebuie să piardă timp la cozi pentru a-și achita diverse taxe și impozite. Primăria municipiului Caracal a pus la dispoziția cetățenilor un „robot” de plată, amplasat la parterul instituției, care permite achitarea rapidă și sigură a mai multor taxe, exclusiv cu cardul.

Dispozitivul poate fi folosit pentru plata unor taxe precum: taxa de căsătorie, taxa pentru certificat de urbanism, taxe de timbru, taxa pentru certificat fiscal, autorizații Taxi, prelungirea autorizației de construcție sau taxa pentru afișaj și publicitate.

Primăria subliniază că terminalul este o alternativă modernă la ghișeele clasice și îi invită pe cetățeni ca, înainte de a se îndrepta spre sediul „Taxe și Impozite” din parc, să verifice dacă nu își pot rezolva problema prin câteva apăsări de taste.

Accesul la robot este permis până la ora 20:00, iar autoritățile încurajează locuitorii să utilizeze această metodă de plată pentru a economisi timp și a evita aglomerația.