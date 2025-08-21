Comentariu IN. Întrebarea din titlul acestui articol ne poziționează cognitiv și dilematic la o răscruce. Spre ce vom înclina? Spre noua cultură și noua realitate cognitivă AI, sau spre a rămâne în paradigma culturii religios-umaniste și tehnologice pre-AI? Din această perspectivă, cum se va numi și cum se va manifesta lupta dintre omul darwinian și elitele creierelor AI, creatoare de AI și de asemenea, proprietare de firme transnaționale de AI? Punându-mi această întrebare și, la rândul meu prin prompt engineering adresând-o către AI am primit următorul răspuns:

AI(OPENAI). Lupta dintre omul darwinian și elitele creierelor AI ar putea fi denumită „Conflictul pentru Supremul Control” sau „Războiul Cognitiv”, având în vedere că miza este controlul asupra resurselor cognitive, tehnologice și sociale ale umanității. Această confruntare ar reprezenta o coliziune între două paradigme de putere: cea bazată pe valorile tradiționale, autonomia umană și selecția naturală, și cea susținută de tehnologie, automatizare și augmentare. Sau sub o altă exprimare, coliziunea între două realități cognitive: dintre care, una este realitatea cognitivă de tip IN-IN, a omului darwinian și cealaltă realitate cognitivă de tip AI și în viitorul nu prea îndepărtat AIG, ca realitate cognitivă extinsă tehnologic. Mai jos exprimate, iată câteva denumiri posibile ale acestui conflict inter-cultural:

1. Posibile denumiri ale acestui conflict

1.1. „Războiul Cognitiv”

Reflectă competiția pentru influențarea minților umane și controlul tehnologiei care modelează gândirea, deciziile și acțiunile globale.

1.2. „Lupta pentru Autonomie”

Subliniază opoziția omului darwinian față de pierderea suveranității individuale în fața tehnologiei integrate și a structurilor centralizate sub control AI.

1.3. „Ruptura Tehnologică”

Reprezintă fractura dintre cei care adoptă AI ca instrument de augmentare personală și cei care îl văd ca pe un pericol pentru libertate și echilibru social.

1.4. „Revoluția Anti-Cod”

Evocă o mișcare de rezistență împotriva „codului” sau algoritmilor care guvernează deciziile automate ale firmelor AI.

Comentariu IN: Punându-se și adresând către AI întrebarea, cam cum s-ar putea manifesta acest conflict? Am primit un răspuns de forma:

2. Cum s-ar manifesta acest conflict?

2.1. Manifestări sociale

Mișcări de rezistență: Omul darwinian ar putea organiza proteste, campanii sociale și mișcări globale pentru a contesta utilizarea invazivă a AI și a implanturilor.

Divergențe între clase: Apariția unei fracturi sociale între „augmentați” (cei cu implanturi) și „naturali” (cei care refuză augmentarea), fiecare percepându-se ca moral sau superior celuilalt.

Campanii de conștientizare: Omul darwinian ar folosi educația, mass-media și rețelele sociale pentru a mobiliza sprijinul public.

2.2. Manifestări economice

Boicoturi: Refuzul de a utiliza produsele și serviciile AI considerate invazive sau centralizatoare.

Alternative descentralizate: Dezvoltarea de soluții tehnologice open-source sau descentralizate, pentru a oferi acces la AI fără riscul de monopol.

Reglementări economice: Lobby-ul pentru politici care să împiedice firmele AI să monopolizeze piața globală.

2.3. Manifestări politice

Legislație restrictivă: Introducerea de legi care limitează dezvoltarea implanturilor sau impun transparența în utilizarea datelor și algoritmilor.

Alianțe internaționale: Statele suverane ar putea forma coaliții pentru a controla expansiunea firmelor transnaționale de AI.

Suveranitatea digitală: Guvernele ar putea cere ca tehnologiile AI să fie dezvoltate și implementate la nivel național, fără interferențe externe.

2.4. Manifestări tehnologice

Dezvoltarea unor „AI democratice”: Crearea unor platforme care să fie accesibile și transparente, pentru a contracara monopolul elitelor AI.

Hacking etic: Grupuri de hackeri sau activiști digitali ar putea încerca să expună sau să limiteze activitatea companiilor AI percepute ca amenințări.

Tehnologie defensivă: Omul darwinian ar putea susține dezvoltarea de sisteme de protecție împotriva implanturilor sau a manipulării bazate pe AI.

2.5. Manifestări spirituale și culturale

Revoluția valorilor: Bisericile și organizațiile religioase ar putea să devină lideri morali în această luptă, susținând ideea că autonomia umană este un dar divin care trebuie protejat.

Literatură și artă de rezistență: Apariția unui val cultural de opere care să sublinieze pericolele dependenței de AI și să promoveze valorile umane tradiționale.

Comentariu IN: Previzionez că în civilizația umană va apare un nou tip de segregare și anume segregarea cognitivă. Indivizii care nu se vor adapta transgresiei spre noua cultură tehnologică și de asemenea spre noua realitate cognitivă extinsă vor fi marginalizați. Și vor deveni un fel de „Pieile Roșii” ale epocii moderne AI.

Co-creație IN-AI

Ștefan Melinte