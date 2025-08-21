Laboratoarele SJU Slatina, auditate fără nicio neconformitate. Profesionalism confirmat la nivel internațional

Laboratoarele de analize medicale și de microbiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu puncte de lucru la Slatina și Scornicești, au trecut cu succes auditul de supraveghere realizat de RENAR în perioada 16-18 august 2025.

Evaluarea a fost efectuată conform standardului internațional SR EN ISO 15189:2023, iar concluziile auditorilor au fost clare:

– competența echipelor medicale a fost menținută la standarde internaționale;

– personalul s-a remarcat prin seriozitate și profesionalism;

– nu a fost identificată nicio neconformitate în activitate.

Conducerea spitalului transmite că rezultatele auditului confirmă faptul că serviciile medicale oferite pacienților sunt sigure și de înaltă calitate, fiind rodul muncii și dedicării specialiștilor din laboratoare.

„Felicităm echipele noastre pentru implicarea constantă și pentru faptul că duc mai departe standardele de excelență ale spitalului”, au precizat reprezentanții SJU Slatina.