Caracal marchează începutul anului școlar cu inaugurarea Școlii „Gheorghe Magheru” reabilitate și a unei săli de sport moderne

În prima zi a noului an școlar, luni, 8 septembrie 2025, de la ora 9:00, comunitatea din Caracal este invitată să participe la ceremonia de inaugurare a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” și a noii săli de sport, situate pe strada Radu Calomfirescu, nr. 7.

Evenimentul marchează finalizarea unui amplu proces de reabilitare și eficientizare energetică, realizat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, cu sprijinul autorităților locale și al întregii comunități educaționale.

„Această investiție nu este doar o modernizare a infrastructurii școlare, ci și un angajament ferm pentru a oferi elevilor noștri condiții sigure, moderne și incluzive, menite să susțină un act educațional de calitate”, a declarat prof. Iulian-Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru”.

Totodată, unitatea de învățământ are în derulare și un alt proiect de reabilitare și eficientizare energetică la Grădinița cu Program Normal „Dumbrava Minunată”, investiție care urmează să fie finalizată în luna decembrie a acestui an.

Conducerea școlii subliniază importanța acestui moment pentru întreaga comunitate caracaleană, considerând inaugurarea o dovadă de respect față de educație, tradiție și viitorul noilor generații.

Participarea la ceremonie poate fi confirmată până la data de 1 septembrie 2025, la adresa de e-mail ghmagheru@yahoo.com sau la numărul de telefon pus la dispoziție de școală (0766623441).