Accident rutier pe DN 64, în afara comunei Pleșoiu. Doi șoferi răniți și transportați la spital

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 21 august 2025, în jurul orei 05:10, pe Drumul Național 64, în afara localității Pleșoiu.

Potrivit IPJ Olt, evenimentul a fost semnalat printr-un apel la numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri, care au constatat că în coliziune au fost implicate două autoturisme. Conform primelor verificări, un tânăr de 27 de ani, din municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în impact cu un alt vehicul condus de un bărbat de 73 de ani, din comuna Bobicești, județul Olt. Cauza exactă a producerii accidentului urmează să fie stabilită în cadrul cercetărilor.

În urma impactului, ambii șoferi au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Testarea acestora cu aparatul etilotest a indicat rezultate negative.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și pentru a dispune măsurile legale ce se impun.