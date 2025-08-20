Ziua Comunei Bărăști, sărbătorită cu muzică, tradiție și emoție

Comuna Bărăști a îmbrăcat straie de sărbătoare de Sfânta Maria, prilej cu care locuitorii au avut parte de un eveniment de neuitat, marcat prin muzică, dans și momente de bucurie trăite împreună.

Sărbătoarea a adunat un număr impresionant de participanți, care au răspuns invitației autorităților locale și s-au bucurat de recitalurile unor artiști îndrăgiți. Atmosfera a fost întreținută de cântece care au ajuns direct la sufletul publicului, iar aplauzele și voia bună au completat tabloul unei zile speciale.

„Am simțit împreună bucuria de a fi o comunitate unită, care știe să trăiască momente de neuitat. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost alături de noi într-un număr atât de mare”, a transmis primarul comunei Bărăști, Ionuț Roșianu.

Edilul a ținut să mulțumească și conducerii Consiliului Județean Olt pentru sprijinul acordat. „Mulțumesc domnului Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, și întregii sale echipe pentru faptul că ne sunt mereu aproape”, a adăugat acesta.

În cadrul evenimentului au fost felicitați toți cei care poartă numele Sfintei Maria, iar comunitatea a urat „La mulți ani!” localității care și-a celebrat identitatea și tradițiile.

Ziua Comunei Bărăști s-a încheiat cu un mesaj plin de emoție: „Ieri am arătat împreună că acasă înseamnă oameni, tradiție și bucurie”, a subliniat primarul Ionuț Roșianu.

