Terenul de sport de la Școala nr. 3 din Slatina, aproape gata pentru noul an școlar

Terenul de sport de la Școala nr. 3 din Slatina, aproape gata...

Primăria municipiului Slatina anunță că lucrările de modernizare a terenului de sport de la Școala Gimnazială nr. 3 sunt în stadiu avansat, fiind finalizate în proporție de aproximativ 90%.

Autoritățile locale dau asigurări că până la începutul noului an școlar recepția finală va fi realizată, astfel încât elevii să își poată desfășura activitățile sportive pe un teren modern, sigur și atractiv.

Investiția este finanțată integral din bugetul local, cu scopul de a oferi copiilor din Slatina condiții mai bune pentru dezvoltare, mișcare și un stil de viață sănătos.

„Educația și sănătatea copiilor sunt priorități pentru administrația locală”, transmit reprezentanții primăriei.

Astfel, odată cu începerea cursurilor, elevii Școlii nr. 3 vor beneficia de un spațiu modernizat care să încurajeze activitățile sportive și socializarea în condiții optime.