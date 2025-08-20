Siguranța oamenilor la locul de muncă, un moft la Pirelli Slatina!

Este cel mai mare angajator din Slatina, un contributor semnificativ la bugetul local dar și la cel de stat. Un nume cu rezonanță mondială. Dar chiar și așa, atunci când vine vorba de securitatea și sănătatea oamenilor la locul de muncă, Pirelli, în fabrica de la Slatina nu pune preț pe siguranța oamenilor aflați în exercițiul profesional la liniile de producție.

Luni, 18 august 2025, la Slatina a plouat torențial, o acumulare foarte mare de apă într-un timp scurt. Au fost câteva întârzieri în trafic cauzate de cantitățile de apă ce au întârziat evacuarea prin sistemul public de canalizare. La Pirelli a fost un peisaj dominat de apă, ploaia s-a revărsat în secțiile unde oamenii muncesc pentru realizarea producțiilor record de anvelope. Practic, ce a fost pe stradă a fost și în incinta producătorului italian de anvelope cu fabrică la Slatina. Instalațiile au rămas conectate la sursele de alimentare. Numai o întâmplare a făcut să nu se producă incidente/accidente de muncă în contextul dat.

Nu a vrut nimeni ca apa să ajungă în halele de producție, dar tot nimeni din dispozitivul de organizare a producției nu a înțeles să limiteze accesul personalului în zonele cu risc maxim, un semn că pentru unii investitori, indiferent cât ar fi de importanți, omul e doar o unealtă de producție, un număr de marcă menit să asigure producție și doar atât.