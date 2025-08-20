Primăria Brebeni sprijină familiile cu nou-născuți printr-un stimulent financiar

Primăria comunei Brebeni, condusă de primarul Florin Cîrstea, a introdus un sprijin financiar dedicat familiilor care întâmpină bucuria aducerii pe lume a unui copil.

„Nașterea unui copil este un dar neprețuit și un început plin de speranță, dragoste și lumină. Pentru a fi alături de părinți în aceste momente speciale, Primăria Brebeni acordă un stimulent financiar pentru nou-născuți, ca semn al grijii și sprijinului față de familiile din comunitatea noastră”, a declarat edilul.

Inițiativa are rolul de a susține tinerele familii și de a încuraja natalitatea în localitate. Primarul și-a exprimat, totodată, urările de sănătate și bucurie pentru micuțul Matei Mihail, cel mai recent copil născut în Brebeni, dorindu-i „un drum presărat cu împliniri și zâmbete sincere”.

Măsura vine în completarea proiectelor sociale derulate la nivel local, prin care administrația urmărește să ofere sprijin direct locuitorilor, în momentele importante din viața lor.