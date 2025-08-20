Polițiștii olteni avertizează: „Un selfie pe tren poate costa viața”

Polițiștii olteni continuă campania națională „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”, desfășurând ieri, 19 august 2025, noi activități de prevenire în stațiile CFR Slatina și Piatra-Olt.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității și ai Biroului Județean de Poliție Transporturi Olt, care au discutat direct cu elevi, călători și persoane aflate în zona gărilor.

Scopul întâlnirilor a fost creșterea gradului de conștientizare, mai ales în rândul tinerilor, asupra riscurilor uriașe la care se expun cei care aleg să facă fotografii sau filmări în apropierea trenurilor ori pe vagoane. O clipă de neatenție sau o decizie hazardată poate avea consecințe dramatice și ireversibile.

„Un selfie riscant nu aduce like-uri, ci poate însemna sfârșitul unui drum. Siguranța personală trebuie să fie întotdeauna pe primul loc”, transmite IPJ Olt.

Astfel de acțiuni preventive fac parte dintr-un program mai amplu al Poliției Române și al partenerilor săi, care urmărește să salveze vieți prin informare și responsabilizare.