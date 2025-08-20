Acasă Actualitate Deputatul Gigel Știrbu: „Moștenirea lui Ion I.C. Brătianu rămâne un angajament pentru...

Deputatul Gigel Știrbu: „Moștenirea lui Ion I.C. Brătianu rămâne un angajament pentru România modernă”

De către
Bogdan Vladu
-
12

Astăzi, 20 august 2025, se împlinesc 161 de ani de la nașterea lui Ion I.C. Brătianu, una dintre figurile politice fundamentale ale României moderne. Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj de omagiere, subliniind rolul decisiv pe care marele om de stat l-a avut în istoria țării.

Ion I.C. Brătianu a fost președinte al Partidului Național Liberal și de cinci ori prim-ministru, fiind considerat artizanul unor transformări esențiale pentru România: de la consolidarea independenței de stat până la realizarea Marii Uniri din 1918.

„Sub conducerea sa, România a cunoscut un amplu proces de modernizare economică, industrializare, dezvoltare a agriculturii și a infrastructurii, dar și investiții importante în educație, cultură și cercetare. A fost un lider care a înțeles că progresul înseamnă viziune, curaj și respect pentru valorile naționale”, a transmis deputatul Gigel Știrbu.

Parlamentarul liberal a adăugat că pentru Partidul Național Liberal, moștenirea lui Brătianu nu este doar un reper istoric, ci și o responsabilitate politică actuală: „Moștenirea lui Ion I.C. Brătianu este un angajament permanent de a construi o Românie unită, modernă și europeană. Să ne cinstim istoria, onorând prin fapte idealurile celor care au clădit România”.

