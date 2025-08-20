Deputatul Gigel Știrbu: „Moștenirea lui Ion I.C. Brătianu rămâne un angajament pentru România modernă”

Astăzi, 20 august 2025, se împlinesc 161 de ani de la nașterea lui Ion I.C. Brătianu, una dintre figurile politice fundamentale ale României moderne. Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj de omagiere, subliniind rolul decisiv pe care marele om de stat l-a avut în istoria țării.

Ion I.C. Brătianu a fost președinte al Partidului Național Liberal și de cinci ori prim-ministru, fiind considerat artizanul unor transformări esențiale pentru România: de la consolidarea independenței de stat până la realizarea Marii Uniri din 1918.

„Sub conducerea sa, România a cunoscut un amplu proces de modernizare economică, industrializare, dezvoltare a agriculturii și a infrastructurii, dar și investiții importante în educație, cultură și cercetare. A fost un lider care a înțeles că progresul înseamnă viziune, curaj și respect pentru valorile naționale”, a transmis deputatul Gigel Știrbu.

Parlamentarul liberal a adăugat că pentru Partidul Național Liberal, moștenirea lui Brătianu nu este doar un reper istoric, ci și o responsabilitate politică actuală: „Moștenirea lui Ion I.C. Brătianu este un angajament permanent de a construi o Românie unită, modernă și europeană. Să ne cinstim istoria, onorând prin fapte idealurile celor care au clădit România”.