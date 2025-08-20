Acțiuni de amploare la Slatina pentru combaterea cerșetoriei și creșterea siguranței rutiere

Forțele de ordine din municipiul Slatina au desfășurat ieri, 19 august 2025, o amplă acțiune comună pentru prevenirea cerșetoriei și asigurarea disciplinei în trafic.

Poliția Locală Slatina, Poliția Municipiului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt și Registrul Auto Român au acționat, în intervalul 16:00-19:00, în zonele intens circulate ale orașului pentru identificarea și descurajarea persoanelor care apelează la mila publicului.

Ulterior, între orele 19:00-24:00, echipele mixte, sprijinite de Serviciul Rutier, au intensificat controalele rutiere. Vizate au fost în special comportamentele neregulamentare ale pietonilor, utilizatorilor de trotinete și biciclete electrice, dar și ale șoferilor care pun în pericol siguranța traficului.

Reprezentanții autorităților au reamintit că, începând cu luna august, trotinetele și bicicletele electrice sunt interzise în parcurile, locurile de joacă, terenurile de sport și curțile școlilor din Slatina. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local în ședința din 31 iulie 2025, la inițiativa primarului Mario De Mezzo, și are ca obiectiv protejarea copiilor și a celorlalți participanți vulnerabili din aceste zone.

Rezultatele controalelor

Acțiunea din 19 august s-a soldat cu:

– 138 de persoane legitimate

– 82 de autovehicule controlate

– 59 de sancțiuni aplicate, dintre care:

– 50 pentru abateri la regimul circulației rutiere, în valoare de 7.480 lei

– 7 pentru încălcarea Legii 61/1991, în valoare de 2.700 lei (dintre care 5 pentru cerșetorie)

– 2 sancțiuni conform OUG 34, în valoare de 2.000 lei

– 2 permise de conducere reținute

– 8 certificate de înmatriculare reținute

– 1 conflict aplanat

Primăria Slatina a transmis că astfel de controale vor fi desfășurate și în perioada următoare, obiectivul principal fiind menținerea unui climat de siguranță și ordine publică în municipiu.