Sute de șoferi amendați și zeci de permise reținute de polițiștii olteni în minivacanța de Sfânta Maria

Polițiștii olteni au fost la datorie în perioada minivacanței de 15-17 august 2025, desfășurând ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere. Oamenii legii au vizat în special prevenirea violenței și depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau care ignoră regulile de circulație.

În cele trei zile, polițiștii au intervenit la peste 300 de solicitări, dintre care 237 prin apeluri la 112. Totodată, au aplicat 517 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de aproximativ 280.000 de lei.

Permise reținute pentru viteză și alcool la volan

În urma controalelor, polițiștii au dispus și măsuri complementare. Nu mai puțin de 77 de permise de conducere au fost reținute:

– 58 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h;

– 11 pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

– 8 pentru alte abateri la regimul rutier.

De asemenea, au fost reținute 22 de certificate de înmatriculare, cele mai multe pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor sau nerespectarea obligațiilor legale.

Polițiștii olteni au mai constatat și șapte infracțiuni la regimul rutier, continuând astfel să acționeze ferm pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic.