Polițiștii olteni, alături de elevi: „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”

Prevenția și siguranța copiilor rămân o prioritate pentru polițiștii olteni. Luni, 18 august 2025, reprezentanții Biroului Siguranță Școlară și ai Compartimentului Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Olt au desfășurat activități educative la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Slatina, în cadrul campaniei „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”.

Elevii au participat la discuții interactive menite să îi ajute să înțeleagă importanța respectării regulilor, a comunicării deschise și a alegerilor responsabile. Polițiștii le-au atras atenția asupra riscurilor asociate anturajelor nepotrivite și consumului de substanțe interzise, explicându-le totodată cum pot cere ajutor atunci când se confruntă cu probleme sau presiuni.

Pentru a le fi mai ușor să înțeleagă, copiii au primit exemple practice și recomandări adaptate vârstei lor, accentul fiind pus pe protejarea propriei siguranțe și pe bucuria copilăriei trăite în mod sănătos.

„Scopul nostru este să îi ajutăm pe cei mici să își trăiască vârsta frumos și în siguranță, fără a se expune unor pericole inutile. Prin dialog și exemple concrete, vrem să îi învățăm că pot face alegeri corecte și că nu sunt singuri atunci când au nevoie de sprijin”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.