Investiția de la Schitu Greci prinde viață. Pacienții beneficiază deja de tratament

Proiectul Consiliului Județean Olt de la Schitu Greci a trecut de pe hârtie în realitate. Cele două secții nou înființate, Gerontopsihiatrie și Adicții Post Cură, au început deja să primească pacienți, oferind servicii medicale în premieră pentru județ și chiar pentru întreaga țară.

În cadrul secției de Gerontopsihiatrie, 15 pacienți vârstnici, trecuți de 60 de ani, beneficiază de tratament și îngrijire în condiții moderne, menite să le redea demnitatea și liniștea de care au nevoie.

Totodată, la Adicții Post Cură, prima secție de acest fel deschisă în sistemul medical public din România, 11 pacienți, cu vârste între 20 și 70 de ani, urmează programe specializate de recuperare, în lupta lor pentru o viață fără dependențe.

Imaginile de la inaugurare s-au transformat, astfel, într-o realitate vie, saloanele sunt ocupate, iar în spatele fiecărui pat se află o poveste, o familie care recapătă speranța și un pacient care primește șansa unui nou început.

Consiliul Județean Olt transmite că aceste investiții confirmă angajamentul pentru o sănătate accesibilă și de calitate, sub deviza „Investiții care schimbă vieți”.