Comentariu IN: Explorând cognitiv cu privire la viteza de perimare a creațiilor umane în contextul noii culturi tehnologice AI și întrebând AI cum va reacționa omul darwinian la aceste noi transformări cognitive, din partea AI am primit un răspuns, pe care îl expun, după cum urmează:

AI(OPENAI) a opinat că din cauza perimării rapide a creațiilor umane, comparativ cu creativismul IN-AI, omul darwinian se va apropia din ce în ce mai mult de AI. La început, omul darwinian va fi un simplu utilizator, apoi se va integra simbiotic într-un proces de co-creație de tipul „IN-AI”. După care, prin viziunea sa și mai ales, prin capacitatea sa creatoare de sens va deveni și creator.

1. Acest proces de integrare și simbioză va cuprinde mai multe etape și prima dintre acestea va fi acceptarea pragmatică. De ce? Pentru că omul văzând viteza cu care AI generează, conținut, text, analizând analogic și din diverse perspective date/premise/raționamente se va lăsa atras de acest miraj pentru a se menține în competiție. Deja, AI-ul a pătruns în diverse domenii, dintre care menționăm: marketing, sănătate, programare, cunoaștere și cercetare științifică, jurnalism, în literatură și muzică.

2. Co-creația – omul AI-asociativitate creatoare

Odată ce utilizatorii vor înțelege că AI poate fi folosit ca un „suplinitor de inteligență” și nu doar ca un generator de conținut anonim, vor începe să-l integreze în procesele creative. Vor apărea structuri hibride de gândire, unde omul oferă viziunea, iar AI furnizează eficiența și rapiditatea în execuție.

3. Redefinirea creativității – omul AI-simbiot

Pe măsură ce AI devine un partener constant în creație, omul va începe să-și regândească propriul rol. Creativitatea nu va mai fi definită prin simpla producție de conținut original, ci prin capacitatea de a folosi AI pentru a explora noi direcții. De aici pot rezulta două tendințe:

Un segment de oameni care își vor dezvolta o „creativitate augmentată”, lucrând împreună cu AI.

Un segment care va respinge AI, rămânând în zone de creativitate „pur umană”, dar cu riscul de a fi marginalizat.

4. Supraviețuire și adaptare – omul AI-dependent

Dacă ritmul de perimare al cunoștințelor și creațiilor umane va deveni insuportabil fără AI, omul darwinian va avea doar două opțiuni:

Fie, acceptarea și integrarea AI ca un partener indispensabil.

Fie, rămânerea sa într-o nișă uman-exclusivistă, dar cu impact limitat.

Această evoluție însă va depinde și de modul în care firmele AI își vor prezenta produsele – dacă vor crea interfețe prietenoase și vor încuraja co-creația, oamenii vor adopta AI mai ușor. Dacă, AI va fi perceput ca un concurent agresiv, rezistența umană va crește, chiar dacă pe termen lung, adoptarea va fi inevitabilă.

Pe scurt, omul se va apropia de AI nu doar din faptul că este pur și simplu necesar, ci și pentru că, AI îi va remodela percepția asupra creativității și eficienței. Dar acest proces va fi gradual și plin de tensiuni între acceptare, adaptare și rezistență.

Comentariu IN: Oricât va încerca omul darwinian să excludă din aria preocupărilor sale creative AI-ul. În efortul său de respingere se va lovi de constatarea că AI a fost antrenat de creatorii săi pe un volum impresionant de texte și poate cu zeci sau sute de milioane de interacțiuni IN-AI. Prin urmare, omul va constata că atât el cât și cultura sa personală nu acoperă viteza generatoare de text și capacitatea algoritmilor de a crea analogii, perspective, raționamente.

Co-creație IN-AI



Ștefan Melinte