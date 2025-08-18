Scrisoare deschisă – deputat Mihai-Adrian Țiu (Grupul parlamentar SOS România)

Premierului României, Ilie Bolojan

Ministrului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru

Stopaţi furtul din banii publici.

Toate microbuzele trebuie să ajungă la copiii României

Stimate domnule Ilie Bolojan/Stimate domnule Dragoş Pîslaru,

Informaţiile alarmante apărute recent în presă, mă obligă să vă adresez aceasta scrisoare deschisă, în speranţa unei soluţionări pe cât de rapide şi legale, pe atât de oneste, a chestiunii licitaţiilor trucate pentru achiziţionarea de microbuze electrice şcolare, prin finanţare PNNR, prin care Statul Român a fost păgubit cu peste 130 de milioane de euro.

În fapt, Uniunea Europeană a alocat prin PNNR României un buget de 250 de milioane de euro, suficient pentru achiziţia a 3.200 de microbuze la un preţ mediu de 78.000 de euro per bucată.

În realitate însă, lucrurile au stat cu totul altfel, fiind achiziţionate doar 1.300 de microbuze electrice. Cine răspunde pentru că nu s-au achiziţionat 1.900 de microbuze? Cum a fost posibil acest lucru?

Informaţiile apărute în spaţiul public prezintă o schemă infracţională ce pare a lega în complicitate toate instituţiile statului implicate în aceste licitaţii. De la Ministrului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi până la consiliile judeţene, toţi au închis ochii la cerinţele legale de baza ale unei licitaţii, favorizând o singură firmă, căreia i-au acceptat oferte cu preţuri de 2 sau 3 ori mai mari, decât cele estimate de UE, pentru fiecare microbuz. Astfel, o companie din judeţul Prahova a câştigat licitaţiile pentru microbuze electrice în 60% din judeţe.

Compania a avut anul trecut un profit net de 68,7 milioane de lei, de 15,6 ori mai mare decât rezultatul din 2023 , la afaceri de 255,6 milioane de lei, în creştere de 6,7 ori.

Având în vedere faptul că un Ford electric costă în jur de 64.000 de euro, şi carosarea pentru transport de persoane se ridică la circa 15.000 de euro, iar compania le-a vândut cu peste 200.000 de euro, rezultă că firma a realizat un profit imens de peste 100.000 de euro pe fiecare microbuz.

Cum se explică diferenţa uriaşă a preţului de achiziţie între diferite judeţe, pentru acelaşi produs? Spre exemplu, pentru acelaşi tip de microbuz, judeţul Salaj a plătit 118.000 de euro/microbuz, iar judetul Iaşi 203.000 de euro/microbuz.

Consiliul Judeţean Bihor, al cărui preşedinte eraţi în urmă cu un an, a achiziţionat şi el 25 de microbuze la un preţ de 218.000 euro/bucata. În judeţul Olt a fost plătit preţul de 262.000 de euro pentru fiecare dintre cele 20 de microbuze electrice.

Cum pot Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene şi Ministerul Educaţiei să nu ţină cont de preţul mediu estimat de UE în Ghidul Solicitantului PNNR? Cum poate Ministerul Educaţiei să fixeze în caietul de sarcini anumite specificaţii tehnice privind lungimea microbuzelor, doar pentru a favoriza o anumită firmă în câştigarea licitaţiilor în mai mult de jumătate dintre judeţele ţării? Cum este posibil ca aceiaşi firmă să vândă acelaşi microbuz la preţuri diferite, diferenţele fiind de zeci de mii de euro/microbuz pana la sute de mii de euro/microbuz? Cum se justificâ aceste diferenţe? De ce consiliile judeţene pot face achiziţii fără să se raporteze la un preţ referinţă, stabilit funcţie de preţul mediu estimat de UE în Ghidul Solicitantului PNNR? Iată întrebări la care aveţi datoria să cereţi tuturor instituţiilor de control ale ţării să ofere răspuns.

Vă solicit inclusiv să sesizaţi Corpului de Control al Primului Ministru pentru rezolvarea cât mai rapidă a chestiunii şi tragerea la răspundere a vinovaţilor. Toate microbuzele trebuie să ajungă la copiii României.

În situaţia în care Guvernul României, al cărui reprezentant sunteţi, nu poate rezolva această situaţie, mă voi vedea nevoit să mă adresez instituţiilor Uniunii Europene.

Un popor unit nu poate fi învins!