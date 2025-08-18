Opinii. Autor, Alin Bolboașă Șofaru

S-a stins lumina Școlii… ca să facem economie.

În seara de 25 iulie 2025, la ora 21:20, în tăcere, noaptea ca hoții, când profesorii se gândesc la elevii care dau a doua sesiune de Bac, când în secretariat și clase freamătă înscrierile făcute tot de profesorii „în vacanță 3 luni pe an” , când părinții își calculează cu grijă bugetele pentru rechizite, România a primit o lovitură pe la spate.

În Monitorul Oficial, a fost publicată Legea 141/2025 – o lege de o gravitate rară, cu impact direct asupra sistemului educațional românesc.

O lege care, în loc să lumineze drumul Școlii, îl închide, îl contractă, îl răcește,îl stinge.

Ce aduce acest document rece și tăios?

Creșterea normei de predare de la 18 la 20 ore pe săptămână, adică 8 ore pe lună în plus – fără dialog, fără respect.

Comasarea școlilor sub pretextul eficienței – școli închise, comunități destrămate, Domnul Trandafir rămas fără școală, iar copilul lui Ilie Moromete – navetist fără voie.

Tăierea burselor pentru elevii performanți, exact când sărăcia e mai rușinoasă ca niciodată.

Plata cu ora redusă la nivelul unei shaorme mici, deși cerințele sunt tot mari.

Reducerea degrevărilor pentru directori, inspectori, coordonatori – oameni care, după ce munceau în weekend, trebuie acum să se roage la Dumnezeu Milostivul ca ziua să aibă 26 de ore (cu 2h în plus) .

Este aceasta o „reformă”?

Sau o resemnare birocratică, scrisă cu sângele celor care încă mai cred în vocație, misiune, în Educație ca formă de iubire și jertfă?

Eu, ca profesor și director, nu pot să tac!

Nu le pot spune colegilor mei să „aștepte să vedem ce se întâmplă”.

Nu le pot spune părinților să „se descurce”.

Nu pot privi elevii în ochi și simula normalitatea.

Și nu le pot spune studenților mei că îi așteaptă un „bine” în sistemul de învățământ.

Fac apel la toți cei care mai au inimă și minte trează:

Să fim vocea celor care n-au fost ascultați.

Să cerem decizii cu mintea limpede, nu cu pixul tremurat de austeritate.

Să ne reamintim că Educația nu e o cheltuială, ci o investiție eternă.

Domnilor conducători, mai vrem o Românie cu școală? Sau doar o statistică rece, cu economii pe spatele celor care v-au predat Economia ?!

Cu demnitatea la plata cu ora,

Dir. Prof. Dr. Alin Bolboașă Șofaru

Profesor Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

Director Liceul Teoretic Victoria

Lector universitar la Universitatea Națională de Apărare, Facultatea de Comandă și Stat Major