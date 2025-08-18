Bianca Toma, desemnată „Personalitatea Anului” la Slatina. Primarul Mario De Mezzo i-a înmânat trofeul pentru performanțele de excepție

Primăria Municipiului Slatina a celebrat din nou excelența în sport, prin recunoașterea meritelor tinerei campioane Bianca Toma, desemnată „Personalitatea Anului”. Trofeul și diploma au fost înmânate personal de primarul Mario De Mezzo, ca semn al aprecierii pentru rezultatele deosebite obținute pe plan internațional.

Bianca Toma, legitimată la CSM Slatina, a obținut locul I la prestigiosul turneu ETTU Eurotalents Camp, confirmând statutul său de sportivă de elită în tenisul de masă. Performanțele sale o plasează în rândul celor mai promițătoare tinere talente ale României.

„La Gala Excelenței din acest an, am premiat-o în lipsă pe Bianca, iar astăzi am avut bucuria să îi înmânez personal trofeul și diploma. Este o onoare să recunosc munca, disciplina și pasiunea ei, care inspiră întreaga comunitate. Cred cu tărie că atunci când tinerii noștri ating excelența, datoria noastră este să le fim alături și să le deschidem drumuri spre noi orizonturi”, a declarat Mario De Mezzo, subliniind sprijinul său constant pentru valorile locale.

Premierea Biancăi Toma vine după momentul simbolic din iunie, când la Zilele Municipiului Slatina, în cadrul Galei Laureaților, i-a fost acordată distincția de „Personalitatea Anului în Sport”. La acea vreme, sportiva nu a putut fi prezentă, fiind angrenată în alte competiții internaționale.

Primarul Slatinei a ținut să accentueze rolul recunoașterii publice a campionilor: „Astfel de momente ne reamintesc că viitorul este în mâinile celor care muncesc cu pasiune. Rolul nostru este să-i susținem necondiționat”.