Scărișoara. Minora dată dispărută a fost găsită în județul Teleorman

După mai bine de 24 de ore de căutări intense, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au reușit să o găsească pe Dena Andreea Florina, minora de 14 ani dispărută din comuna Scărișoara. Fata a fost depistată astăzi, 17 august 2025, pe raza comunei Putineiu, județul Teleorman.

De la momentul dispariției, autoritățile au desfășurat acțiuni complexe, care au inclus verificări în teren, controale și cooperări cu alte instituții, fiind emise chiar și mesaje Ro-Alert pentru mobilizarea populației.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că, pe durata absenței sale, fata nu a fost victima vreunei infracțiuni.

„Mobilizarea exemplară a polițiștilor, dar și sprijinul cetățenilor care au furnizat informații utile, au fost decisive pentru finalizarea cu succes a acestei misiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.