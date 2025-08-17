REFORMĂ LEGISLATIVĂ PENTRU REVITALIZAREA ȘI SUSȚINEREA JURNALISMULUI LOCAL CA SERVICIU DE UTILITATE PUBLICĂ

REFORMĂ LEGISLATIVĂ PENTRU REVITALIZAREA ȘI SUSȚINEREA JURNALISMULUI LOCAL CA SERVICIU DE UTILITATE...

Comentariu IN: În România este necesară o reformă legislativă pentru susținerea jurnalismului local! În acest sens vă supun atenției o perspectiva legislativă inspirată de AI, fundamentată în 7 direcții, după cum urmează:.

Titlu propus:

Legea privind Protecția și Revitalizarea Jurnalismului Local în Era Digitală (LEX-JLOC)

1. Principiul „Infrastructurii Cognitive Publice”

Justificare AI : AI și platformele digitale au creat o „autostradă informațională”, pe care doar actorii principali pot circula eficient. Jurnalismul local e marginalizat tocmai, pentru că nu are infrastructura cognitivă necesară.

Propunere legislativă :

Crearea unui Fond Național pentru Jurnalism Local (FNJL) – alimentat dintr-o taxă digitală pe platformele internaționale care operează în România (Google, Meta, ș.a.) sau din alte surse sau sub alte forme de finanțare.

Fondurile sunt alocate prin concursuri transparente, pe criterii de relevanță locală, impact civic și etică jurnalistică.

2. Principiul Dreptului la Vizibilitate Algoritmică Echitabilă

Justificare AI : Platformele ascund adesea conținutul jurnalistic local în favoarea conținutului viral, clickbait-ului sau sponsorizat.

Propunere legislativă :

Impunerea unor norme de transparență algoritmică pentru platformele care operează în România.

Introducerea obligației ca acestea să ofere un spațiu garantat (sloturi algoritmice) pentru conținut jurnalistic local, similar reglementărilor de „must-carry” în media tradițională.

Instituirea unei Autorități de Echitate Algoritmică în cadrul CNA sau sub autoritatea parlamentară.

3. Principiul Dialogului Civic și Participării Locale

Justificare AI : Platformele creează iluzia participării, dar jurnalismul local poate oferi participarea reală, contextualizată, comunitară.

Propunere legislativă :

Obligația autorităților locale în a colabora cu redacții locale independente și freelanceri.

Instituirea unui buget local pentru parteneriate media-cetățeni, în care jurnaliștii să medieze dezbateri comunitare despre proiecte publice, infrastructură, bugete etc.

4. Principiul Eticii și Verificării Umane

Justificare AI : Într-un peisaj mediatic dominat de AI și deepfake, jurnalismul local devine un garant uman al autenticității.

Propunere legislativă :

Susținerea financiară a unor centre locale de fact-checking.

Subvenții pentru formarea jurnaliștilor locali în combaterea dezinformării și utilizarea etică a AI în redactare.

Crearea unei licențe etice pentru redacții care respectă standardele profesionale și publică audituri anuale de etică.

5. Principiul Separării între Stat și Jurnalismul Subvenționat

Justificare AI : AI poate crea dependențe subtile și automate de finanțare. Jurnalismul local trebuie sprijinit fără a fi controlat.

Propunere legislativă :

Finanțările din Fondul Național (FNJ) vor fi acordate prin intermediul unei agenții independente, al cărei consiliu este format din reprezentanți ai universităților, ONG-urilor civice, jurnaliștilor și societăților civile.

Interdicția ca primăriile sau consiliile locale să controleze editorial publicațiile sprijinite financiar.

Crearea unui observator civic de monitorizare a interferenței politice în presă.

6. Principiul Accesului Deschis la Tehnologie și AI

Justificare AI: Tehnologiile AI pot fi costisitoare și inaccesibile pentru micile redacții. Legislația trebuie să democratizeze accesul.

Propunere legislativă :

Crearea unei platforme publice de AI pentru redacții locale – care oferă gratuit:

redactare automată de conținut de bază;

subtitrare;

analiză de date locale;

transcriere audio-video;

unelte de editare și layout.

Training național pentru utilizarea etică și profesionistă a AI-ului în jurnalism.

7. Principiul Recunoașterii Jurnalismului ca Serviciu Public

Justificare AI : Dacă informația este infrastructură, atunci jurnalismul e un bun comun, nu doar o industrie.

Propunere legislativă :

Recunoașterea legală a jurnalismului local ca activitate de utilitate publică, similară educației sau sănătății.

Crearea unui cod de colaborare între administrația locală și jurnaliști, inclus în legea administrației publice.

Protecție juridică suplimentară pentru jurnaliștii locali împotriva hărțuirii politice, economice sau juridice.

Concluzie:

Această reformă nu urmărește doar salvarea jurnalismului local, ci reconstrucția legăturii civice dintre cetățeni, comunitate și adevăr.

O legislație inspirată de echitate algoritmică, infrastructură cognitivă, acces la AI și protecția vocației etice poate deveni fundamentul unei democrații locale reale, nu formale.

Co-creație IN-AI

Ștefan Melinte