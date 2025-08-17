Acasă Actualitate Primarul Daniel Tudor, alături de pompieri în lupta cu incendiul de la...

Primarul Daniel Tudor, alături de pompieri în lupta cu incendiul de la Scornicești

De către
Bogdan Vladu
-
92

Incendiul de vegetație izbucnit joi, 14 august, în apropiere de Scornicești, spre satul Șuica, a fost lichidat cu succes de echipele de intervenție. Primarul orașului, Daniel Tudor, a fost prezent la fața locului și a sprijinit acțiunea pompierilor, contribuind la limitarea extinderii incendiului și la protejarea locuințelor și terenurilor din zonă.

Edilul a transmis public mulțumiri echipajelor de intervenție și voluntarilor implicați: „Le mulțumesc pompierilor și tuturor celor care au acționat prompt pentru a preveni extinderea flăcărilor. Datorită lor, comunitatea noastră a fost protejată.”

În același timp, primarul a subliniat că este al doilea incendiu de amploare din ultimele zile și a lansat un apel la responsabilitate către întreaga comunitate. „În această perioadă caniculară, vă rog să acordați o atenție sporită folosirii focului în spații deschise și aruncării de țigări aprinse. Un moment de neatenție poate duce la pierderi majore”, a avertizat Daniel Tudor.

Edilul a reiterat că siguranța comunității este o responsabilitate comună: „Depinde de fiecare dintre noi să prevenim asemenea pericole”.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.