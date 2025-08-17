Handbal: CSM Slatina obține trofeul Cupei Craiovei 2025

Echipa de handbal feminin CSM Slatina a obținut locul 1 la Cupa Craiovei 2025, un turneu de pregătire care a adus laolaltă formații puternice și partide extrem de disputate.

Reprezentantele Slatinei au arătat un joc solid și unit, confirmând progresul din ultima perioadă și consolidându-și statutul de echipă competitivă înaintea startului unui sezon ce se anunță dificil și foarte echilibrat.

„Rezultatul de la Craiova ne bucură, dar știm că adevăratul drum abia începe. Fiecare meci jucat aici ne-a ajutat să ne pregătim pentru ceea ce urmează”, au transmis oficialii clubului.

Conducerea CSM Slatina a ținut să mulțumească tuturor echipelor participante pentru spiritul de competiție și lecțiile oferite pe teren, dar și fanilor care au fost prezenți la Craiova și au încurajat echipa la fiecare pas.

„Energia voastră ne dă puterea să mergem mai departe și să luptăm până la capăt în această bătălie”, au subliniat handbalistele slătinence.