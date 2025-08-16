De către

CSM Slatina, înfrângere cu Metalul Buzău după o repriză secundă complicată

CSM Slatina a suferit o înfrângere dureroasă pe teren propriu, în fața formației Metalul Buzău. Deși începutul reprizei secunde a adus un moment de coșmar pentru gazde, cu goluri rapide primite, slătinenii au arătat determinare și au reușit să reducă din diferență prin două reușite spectaculoase.

Eforturile ofensive și presiunea constantă exercitată asupra porții adversarilor nu au fost însă suficiente pentru a obține egalarea, iar fluierul final a consemnat victoria oaspeților.

„Mulțumim suporterilor prezenți în tribune pentru sprijinul necondiționat”, a transmis clubul la finalul partidei, subliniind că energia din peluză a fost un motor important pentru echipă.

Pentru CSM Slatina urmează o nouă provocare pe teren propriu, în etapa viitoare, când va întâlni formația CS Afumați.